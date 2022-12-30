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В Херсоне возобновил работу сервисный центр МВД

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Херсон, Пятница 30 декабря 2022 20:07
В Херсоне возобновил работу сервисный центр МВД Фото: сервисный центр МВД в Херсоне возобновил работу (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне возобновил работу сервисный центр МВД. Кроме прочего, в нем можно обменять, или получить права, а также зарегистрировать машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В центре предоставляют услуги по регистрации, перерегистрации, восстановлению свидетельств о регистрации транспортных средств, обмену и возобновлению водительских прав. Кроме того, граждане могут получить международные права, или произвести выбраковку транспортного средства, пострадавшего в результате вооруженной агрессии РФ.

Вместе с администраторами сервисного центра МВД работают и специалисты из Экспертной службы МВД, исследующие транспортные средства.

Сервисный центр возобновил свою работу и готов предоставлять услуги по адресу ул. Вишневая, 22. Услуги предоставляются в порядке "живой" очереди. График работы: вторник-пятница - 8:00-17:00, суббота - 8:00-15:45, воскресенье-понедельник - выходные.

Ранее мы писали, что сервисные центры МВД переходят на новый рабочий график со вторника, 22 ноября. Теперь сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно. В понедельник и воскресенье - выходные.

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