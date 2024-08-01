Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке
Нынешняя зима с отключениями света может быть довольно непростой. Однако задача каждого украинца - максимально подготовиться к различным вариантам развития событий. В частности, стоит пересмотреть состав домашней аптечки или составить ее, если у вас ее нет.
Подробнее о том, что лучше положить в домашнюю аптечку, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Прежде всего следует помнить, что нужные лекарства и средства лечения содержатся в недоступном для детей месте в отдельной коробке, сумочке, чемоданчике или контейнере.
Важно, чтобы аптечка была переносной, а ее корпус защищал содержимое от ударов, попадания света и влаги. Следует также просматривать лекарства и средства, лежащие в аптечке, и обновлять их как только завершить срок годности.
Что должно входить в базовую домашнюю аптечку:
- пластыри разных форм и размеров (как отдельные, так и в рулоне);
- стерильные бинты разных размеров;
- минимум две стерильные пластики для глаз;
- треугольные повязки;
- эластичные бинты (для фиксации повязок);
- безопасные шпильки;
- одноразовые стерильные перчатки;
- пинцет;
- ножницы;
- неспиртовые салфетки;
- термометр (желательно электронный);
- антисептическое средство (хлоргексидин, 70% спирт и т.п.). Зеленка, йод, перекись водорода не нужны как антисептические средства;
- обезболивающие и жаропонижающие средства (активные вещества: парацетамол, ибупрофен). Если у вас есть дети, эти лекарства должны быть также и в детских формах;
- регидратационные растворы и сорбенты (на основе диоксида кремния – не черный активированный уголь);
- антигистаминный крем (активное вещество: дифенгидрамин) или таблетки (активные вещества: лоратадин, цетиризин и т.п.);
- стерильный физраствор для промывания ран;
- капли для промывания глаз (для мелких загрязнений - обычные увлажняющие капли, а в случае пропускания к глазу химического вещества, когда требуется массовая промывка, можно избежать чистой водой).
Министерство здравоохранения Украины отметим, что в условиях военного времени также следует добавить в аптечку качественный турникет для остановки ночи и научиться им пользоваться. Джут, используемый для забора венозной крови в лаборатории, – не подходит!
"Важно: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия - не для домашней аптечки", - подчеркнули в Минздраве.
Если вы или кто-то из членов вашей семьи имеет воспаление заболевания, к аптечке необходимо добавить лекарство, которое вы потребляете регулярно (рецептурные или нет).
"Речь идет, например, о препаратах для снижения давления (активные вещества: каптоприл + гидрохлортиазид). Надо иметь по меньшей мере двухнедельный, а лучше - месячный запас такого лекарства", - добавили в министерстве.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
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