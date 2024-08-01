Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Нынешняя зима с отключениями света может быть довольно непростой. Однако задача каждого украинца - максимально подготовиться к различным вариантам развития событий. В частности, стоит пересмотреть состав домашней аптечки или составить ее, если у вас ее нет.

Подробнее о том, что лучше положить в домашнюю аптечку, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Прежде всего следует помнить, что нужные лекарства и средства лечения содержатся в недоступном для детей месте в отдельной коробке, сумочке, чемоданчике или контейнере.

Важно, чтобы аптечка была переносной, а ее корпус защищал содержимое от ударов, попадания света и влаги. Следует также просматривать лекарства и средства, лежащие в аптечке, и обновлять их как только завершить срок годности.

Что должно входить в базовую домашнюю аптечку:

пластыри разных форм и размеров (как отдельные, так и в рулоне);

стерильные бинты разных размеров;

минимум две стерильные пластики для глаз;

треугольные повязки;

эластичные бинты (для фиксации повязок);

безопасные шпильки;

одноразовые стерильные перчатки;

пинцет;

ножницы;

неспиртовые салфетки;

термометр (желательно электронный);

антисептическое средство (хлоргексидин, 70% спирт и т.п.). Зеленка, йод, перекись водорода не нужны как антисептические средства;

обезболивающие и жаропонижающие средства (активные вещества: парацетамол, ибупрофен). Если у вас есть дети, эти лекарства должны быть также и в детских формах;

регидратационные растворы и сорбенты (на основе диоксида кремния – не черный активированный уголь);

антигистаминный крем (активное вещество: дифенгидрамин) или таблетки (активные вещества: лоратадин, цетиризин и т.п.);

стерильный физраствор для промывания ран;

капли для промывания глаз (для мелких загрязнений - обычные увлажняющие капли, а в случае пропускания к глазу химического вещества, когда требуется массовая промывка, можно избежать чистой водой).

Министерство здравоохранения Украины отметим, что в условиях военного времени также следует добавить в аптечку качественный турникет для остановки ночи и научиться им пользоваться. Джут, используемый для забора венозной крови в лаборатории, – не подходит!

"Важно: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия - не для домашней аптечки", - подчеркнули в Минздраве.

Если вы или кто-то из членов вашей семьи имеет воспаление заболевания, к аптечке необходимо добавить лекарство, которое вы потребляете регулярно (рецептурные или нет).