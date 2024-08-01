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Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Украина, Четверг 01 августа 2024 18:00
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Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке Фото: врачи подсказали, что следует положить в домашнюю аптечку (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Нынешняя зима с отключениями света может быть довольно непростой. Однако задача каждого украинца - максимально подготовиться к различным вариантам развития событий. В частности, стоит пересмотреть состав домашней аптечки или составить ее, если у вас ее нет.

Подробнее о том, что лучше положить в домашнюю аптечку, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Прежде всего следует помнить, что нужные лекарства и средства лечения содержатся в недоступном для детей месте в отдельной коробке, сумочке, чемоданчике или контейнере.

Важно, чтобы аптечка была переносной, а ее корпус защищал содержимое от ударов, попадания света и влаги. Следует также просматривать лекарства и средства, лежащие в аптечке, и обновлять их как только завершить срок годности.

Что должно входить в базовую домашнюю аптечку:

  • пластыри разных форм и размеров (как отдельные, так и в рулоне);
  • стерильные бинты разных размеров;
  • минимум две стерильные пластики для глаз;
  • треугольные повязки;
  • эластичные бинты (для фиксации повязок);
  • безопасные шпильки;
  • одноразовые стерильные перчатки;
  • пинцет;
  • ножницы;
  • неспиртовые салфетки;
  • термометр (желательно электронный);
  • антисептическое средство (хлоргексидин, 70% спирт и т.п.). Зеленка, йод, перекись водорода не нужны как антисептические средства;
  • обезболивающие и жаропонижающие средства (активные вещества: парацетамол, ибупрофен). Если у вас есть дети, эти лекарства должны быть также и в детских формах;
  • регидратационные растворы и сорбенты (на основе диоксида кремния – не черный активированный уголь);
  • антигистаминный крем (активное вещество: дифенгидрамин) или таблетки (активные вещества: лоратадин, цетиризин и т.п.);
  • стерильный физраствор для промывания ран;
  • капли для промывания глаз (для мелких загрязнений - обычные увлажняющие капли, а в случае пропускания к глазу химического вещества, когда требуется массовая промывка, можно избежать чистой водой).

Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Министерство здравоохранения Украины отметим, что в условиях военного времени также следует добавить в аптечку качественный турникет для остановки ночи и научиться им пользоваться. Джут, используемый для забора венозной крови в лаборатории, – не подходит!

"Важно: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия - не для домашней аптечки", - подчеркнули в Минздраве.

Если вы или кто-то из членов вашей семьи имеет воспаление заболевания, к аптечке необходимо добавить лекарство, которое вы потребляете регулярно (рецептурные или нет).

"Речь идет, например, о препаратах для снижения давления (активные вещества: каптоприл + гидрохлортиазид). Надо иметь по меньшей мере двухнедельный, а лучше - месячный запас такого лекарства", - добавили в министерстве.

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее мы сообщали, какие виды кровотечения и как можно их остановить до приезда врачебной помощи.

РБК-Украина также объясняла, что достаточно популярный препарат "Пантенол" нельзя наносить на ожог. Подробнее о том, почему и как использовать это средство, можно узнать в материале.

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