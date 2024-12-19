Действительно ли рассол поможет? В Минздраве объяснили, как лучше "вылечить" похмелье

Впереди всех ждут новогодние праздники, которые для некоторых могут закончиться не только горой грязной посуды утром, но и похмельем. Уже не одно десятилетие для борьбы с его симптомами используют рассол.

Подробнее о том, действительно ли росил может "вылечить" похмелье, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Головная боль, сухость во рту, усталость - это все признаки похмелья. Как бы ни было хорошо вечером, но на утро после шумной вечеринки с большим количеством употребленного алкоголя большинство людей чувствует себя нехорошо.

Большинство людей пытается быстро избавиться от неприятных ощущений. Устоявшейся практикой является употребление рассола. Будто бы это должно улучшить самочувствие. Но действительно ли рассолом можно "вылечить" похмелье?

"Не все так однозначно. Сначала отметим, что употребление алкоголя является вредным для здоровья. Алкоголь негативно влияет на работу нервной системы, оказывает токсическое воздействие на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, повышает риск развития рака. Ежегодно 3 млн человек во всем мире умирают в результате пагубного влияния алкоголя", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Как отметили врачи, похмелье в основном возникает из-за обезвоживания организма, ведь алкоголь действует как сильное мочегонное средство.

"Вот почему так часто хочется в туалет, когда вы потребляете алкогольные напитки. Во время сна процесс выведения алкоголя из организма, а с ним и воды, не останавливается. Вместе с обезвоживанием также выводятся и полезные минералы - электролиты", - добавили в Минздраве.

И именно поэтому утром человек чувствует сильную сухость во рту, головную боль и усталость. Также жажду вызывает повышение уровня сахара в крови из-за употребления алкогольных напитков.

Что делать, что облегчить симптомы похмелья

Чтобы избежать обезвоживания организма после употребления алкоголя, следует потреблять большое количество питьевой воды. Именно это поможет уменьшить интоксикацию организма.

Существует распространенное мнение, что рассол может помочь восстановить утраченные из-за алкоголя электролиты, как калий и натрий. Однако научное исследование показало, что употребление рассола существенно не меняет уровень электролитов.

Более того, врачи отметили, что чрезмерное и частое потребление рассола вредит здоровью. В частности, в растворе из-под солений содержится много соли. Потребление его в большом количестве приводит к отекам, вздутию живота, изжоге.

Кому противопоказан рассол

"Из-за высокой концентрации натрия в рассоле лучше отказаться от его употребления людям с высоким артериальным давлением", - добавили в министерстве.

От употребления рассола также лучше отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе тем, кто страдает язвой желудка, эрозией двенадцатиперстной кишки.

Единственный способ действительно предупредить похмелье - вообще не употреблять алкогольные напитки или же, хотя бы, уменьшить их количество. Если же уже случилась такая неприятность, то пейте больше чистой воды, хорошо проспитесь и сбалансировано питайтесь.