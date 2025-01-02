Новогоднее переедание: врачи рассказали, спасут ли ферменты от последствий застолий

Новогодние праздники - время застолий с множеством блюд, которые мы редко едим в будни. Такой рацион может повлиять на пищеварение и вызвать дискомфорт.

Подробнее о том, помогут ли ферментные таблетки от последствий новогоднего переедания, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Праздничные застолья часто приносят за собой переедание, ведь мы стремимся попробовать все сразу. Необычные сочетания блюд и большое количество пищи могут стать вызовом для желудка, что заставляет многих искать быстрые решения.

Однако врачи Министерства здравоохранения отметили, что если вы любите "помогать" желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов не стоит забывать, что несколько таблеток до приема пищи не спасут от последствий переедания.

"Поэтому не полагайтесь на силу таблеток, а откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость", - добавили в Минздраве.

Ферментные препараты: что это и зачем

Ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Их не принимают, чтобы можно было больше съесть.

Природные пищеварительные ферменты помогают расщеплять пищу, чтобы мы могли всасывать питательные вещества. Ротовая полость, желудок и тонкий кишечник вырабатывают некоторые пищеварительные ферменты. Впрочем, большинство образует поджелудочная железа. Основные: амилаза для расщепления углеводов, протеаза - белков и липаза - жиров.

"Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимы ферментные препараты", - пояснили в министерстве.

Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной поджелудочной недостаточностью, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты.

"В международных рекомендациях, по данным доказательной медицины, нет достаточно доказательств эффективности и безопасности таких препаратов при переедании, нарушении диеты или если есть изжога", - подчеркнули в Минздраве.

Обратите внимание:

Перед назначением таких препаратов нужны анализы и специальные исследования, подтверждающие недостаток ферментов.

Доза препарата подбирается индивидуально, в зависимости от степени выраженности панкреатической недостаточности, массы тела и интенсивности проявления симптомов.

Перед тем, как принимать любые ферментные препараты - консультируйтесь со своим врачом и не назначайте их себе самостоятельно.

"Не переедайте, чтобы избежать проблем с пищеварением и боли в желудке", - подытожили в министерстве.