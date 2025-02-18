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Украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (видео)

Вторник 18 февраля 2025 20:20
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Украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (видео) Иллюстративное фото: в Украине впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам удалось уничтожать артиллерийскую установку "Коксан" северокорейского производства. Это произошло впервые с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

"Впервые за время российско-украинской войны поражена северокорейская самоходная артиллерийская установка "Коксан", - сказано в сообщении военных.

В ОСГВ уточнили, что вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

Что известно о САУ "Коксан"

По данным украинских военных, дальность стрельбы такой САУ фугасным снарядом составляет 43 километра, а активно-реактивным - 54-60 километров.

Такая установка может совершать два выстрела в течение 5 минут. Обслуживают такую технику восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков).

Впервые применение россиянами такой САУ было зафиксировано еще в октябре 2024 года.

Напомним, в конце января руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявлял, что Россия зависит от поставок САУ из Северной Кореи. Речь об установках "Коксан".

По его словам, у России есть нехватка тяжелой артиллерии.

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