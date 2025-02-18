Украинские воины впервые уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" (видео)
Украинским защитникам удалось уничтожать артиллерийскую установку "Коксан" северокорейского производства. Это произошло впервые с начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.
"Впервые за время российско-украинской войны поражена северокорейская самоходная артиллерийская установка "Коксан", - сказано в сообщении военных.
В ОСГВ уточнили, что вражескую установку уничтожили в Луганской области бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.
Что известно о САУ "Коксан"
По данным украинских военных, дальность стрельбы такой САУ фугасным снарядом составляет 43 километра, а активно-реактивным - 54-60 километров.
Такая установка может совершать два выстрела в течение 5 минут. Обслуживают такую технику восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков).
Впервые применение россиянами такой САУ было зафиксировано еще в октябре 2024 года.
Напомним, в конце января руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявлял, что Россия зависит от поставок САУ из Северной Кореи. Речь об установках "Коксан".
По его словам, у России есть нехватка тяжелой артиллерии.
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