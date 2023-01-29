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Новоизбранный президент Чехии пообещал продолжить поддержку Украины

Фото: президент Чехии Петр Павел (flickr.com nato)
Автор: Карина Левицкая

Чешская Республика во главе с новым президентом будет и дальше поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела в Twitter.

Сегодня, 26 января, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Павел заявил, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чешской Республики.

Он также поблагодарил Зеленского за его приветствие, результаты выборов президента Чехии и за приглашение посетить Киев.

Напомним, сегодня Павел подтвердил, что собирается весной приехать в Украину вместе со словацкой коллегой.

В своем материале РБК-Украина рассказывает, что известно об избранном президенте Чехии и почему его победа важна для нашей страны.

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Владимир ЗеленскийЧехия