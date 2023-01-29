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Новообраний президент Чехії пообіцяв продовжити підтримку України

Фото: президент Чехії Петр Павел (flickr.com nato)
Автор: Каріна Левицька

Чеська Республіка на чолі з новим президентом буде й надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела в Twitter.

Сьогодні, 26 січня, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським Павел заявив, що Україна й надалі може покладатися на підтримку Чеської Республіки.

Він також подякував Зеленському за його привітання, щодо результатів виборів президента Чехії та за запрошення відвідати Київ.

Нагадаємо, сьогодні Павел підтвердив, що збирається навесні приїхати до України разом зі словацькою колегою.

В своєму матеріалі РБК-Україна розповідає, що відомо про обраного президента Чехії та чому його перемога важлива для нашої країни.

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