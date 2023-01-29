RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новоизбранный президент Чехии планирует визит в Украину

Фото: Петр Павел, победитель президентских выборов в Чехии (flickr by School of Media and Public Affairs at GWU)
Автор: Артур Родивилов

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены отправиться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pravda.sk.

В сообщении говорится, что Павел позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому 29 января с предложением нанести совместный с Чапутовой визит.

Глава Словакии также положительно рассматривает эту возможность.

Точная дата визита пока не называется.

Напомним, накануне бывший глава военного комитета НАТО Павел был избран президентом Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия