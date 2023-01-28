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Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии

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Киев, Суббота 28 января 2023 18:51
Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии Фото: Петр Павел, победитель президентских выборов в Чехии (flickr by School of Media and Public Affairs at GWU)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-генерала НАТО Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Искренне поздравляю Петера Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня, 28 января, стало известно, что Петр Павел победил во втором туре выборов президента Чехии. Его оппонентом был пророссийский экс-премьер Андрей Бабиш.

Также мы писали, что Чехия получила первую компенсацию от Евросоюза за передачу оружия Украине.

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Владимир Зеленский НАТО Чехия
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