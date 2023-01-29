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Новообраний президент Чехії планує візит до України

Фото: Петро Павло, переможець президентських виборів у Чехії.
Автор: Артур Родивилов

Новообраний президент Чехії Петро Павло та президент Словаччини Зузана Чапутова мають намір вирушити до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на pravda.sk.

У повідомленні йдеться, що Павло зателефонує українському президенту Володимиру Зеленському 29 січня з пропозицією відвідати з Чапутовою візит.

Глава Словаччини також позитивно розглядає цю можливість.

Точна дата візиту поки що не називається.

Нагадаємо, напередодні колишнього голову військового комітету НАТО Павла було обрано президентом Чехії.

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Чехія