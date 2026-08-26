RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Новому послу Украины в США мало "высокой дипломатии" в Вашингтоне, - эксперты

08:39 26.08.2026 Ср
2 мин
Новому послу придется не только убеждать Вашингтон, но и объединять диаспору
aimg Валерия Абабина aimg Роман Кот aimg Милан Лелич
Фото:Капитолий (Getty Images)

Новому послу Украины в США понадобятся не только навыки "высокой дипломатии" в Вашингтоне, но и высокая медийность и умение объединить украинскую диаспору.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Нужен сильный голос в медиа

Американский венчурный инвестор и меценат, активно помогающий Украине, Грегори Слейтон считает, что Украине нужен посол с высоким уровнем медийности.

"Я лично знал нескольких последних послов. И я думаю, что у вас были хорошие послы, но я хотел бы видеть того, какой бы лучше владел медиа, кого-то, кто может выступать на CNN и Fox и в самом деле хорошо работать, убеждать людей, дать отпор этому российскому мусору. Потому что при отсутствии правды по-прежнему".

Кроме "высокой дипломатии" в Вашингтоне, главу посольства ждет и колоссальный объем рутинной работы по всей стране.

Лидер Американско-Украинского Христианского Альянса Вадим Дашкевич, который занимается адвокацией Украины в США через религиозные круги, подчеркивает необходимость объединить диаспору украинцев в разных штатах вокруг единой адженды и четко доносить им задачи из Киева.

"Также нужны тесные связи, чтобы построить такую дружбу с американцами из разных структур, чтобы американцы в Вашингтоне могли быть не просто информированы о том, что происходит в Украине, а могли быть приобщены", - пояснил Дашкевич.

Напомним, в начале августа Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Указа о назначении нового посла пока нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиУкраина