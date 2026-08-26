UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Новому послу України в США замало "високої дипломатії" у Вашингтоні, - експерти

08:39 26.08.2026 Ср
2 хв
Новому послу доведеться не лише переконувати Вашингтон, а й об'єднувати діаспору
aimg Валерія Абабіна aimg Роман Кот aimg Мілан Лєліч
Фото:Капітолій (Getty Images)

Новому послу України в США знадобляться не лише навички "високої дипломатії" у Вашингтоні, а й висока медійність та вміння об'єднати українську діаспору.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Потрібен сильний голос у медіа

Американський венчурний інвестор і меценат, який активно допомагає Україні, Грегорі Слейтон вважає, що Україні потрібен посол з високим рівнем медійності.

"Я особисто знав кількох останніх послів. І я думаю, що у вас були хороші посли, але я хотів би бачити того, який би краще володів медіа, когось, хто може виступати на CNN та Fox і справді добре працювати, переконувати людей, дати відсіч цьому російському сміттю. Бо за відсутності правди перемагає брехня", - зазначив Слейтон у коментарі РБК-Україна.

Окрім "високої дипломатії" у Вашингтоні, на очільника посольства чекає й колосальний обсяг рутинної роботи по всій країні.

Лідер Американсько-Українського Християнського Альянсу Вадим Дашкевич, який займається адвокацією України у США через релігійні кола, наголошує на необхідності об'єднати діаспору українців у різних штатах довкола єдиної адженди та чітко доносити їм завдання з Києва.

"Також потрібні тісні зв'язки, аби побудувати таку дружбу з американцями з різних структур, щоби американці у Вашингтоні могли бути не просто поінформовані, що відбувається в Україні, а могли бути долучені", - пояснив виданню Дашкевич.

Нагадаємо, на початку серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США. Указу про призначення нового посла поки немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУкраїна