В новом пакете санкций ЕС остались лазейки для российской металлопродукции, - эксперт

В 12-м пакете санкций, принятом недавно в ЕС, есть положительные моменты для украинского ГМК. Однако в то же время ЕС оставил лазейки в санкциях для другого металлургического сырья, прежде всего - слябов и заготовок.

По его словам, сохранена лазейка для импорта в ЕС ряда позиций российской металлургии, включая тот же чугун, вплоть до 30 марта 2024 г., если контракты по этим позициям были заключены до 19 декабря 2023 г.

"Кроме того, несмотря на жесткую позицию европейской сталелитейной ассоциации EUROFER, требовавшей немедленного прекращения импорта российских слябов и заготовок, санкции на которые, как известно, должны вступить в силу с апреля 2024 г. для одних видов продукции и с октября 2024 г. - для других, в 12 пакете не только не предусмотрен немедленный запрет на их импорт, но и наоборот - на ряде позиций начало запрета сдвинуто до 2028 года", - добавляет Каленков.

В любом случае внедрение пакета дает украинским металлургам шанс полностью или частично заменить импорт ряда позиций российской металлопродукции украинскими аналогами, считает Каленков.

Украинская металлургия оставалась и остается одной из ведущих отраслей индустриального комплекса Украины. С учетом запрета на импорт определенного сортаментного ряда металлопродукции из России, а также из третьих стран, в производстве металлопродукции которых использованы российские металлургические составляющие, у украинских металлопроизводителей появляется дополнительный шанс повысить стабильность и масштаб своего участия в европейских технологических цепочках путем полной или частичной замены российской продукции украинским, чем мы непременно воспользуемся", - говорит президент "Укрметаллургпрома".

Напомним, в новом пакете санкций запрета коснулись металлургического импорта из РФ, в том числе чугуна и ферросплава. При этом ЕС ослабил условия импорта российских слябов и заготовки из легированной стали, продлив переходный период.