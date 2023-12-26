В новому пакеті санкцій ЄС залишились лазівки для російської металопродукції, - експерт

У 12-му пакеті санкцій, який ухвалили недавно в ЄС, є позитивні моменти для українського ГМК. Однак в той самий час, ЄС залишив лазівки в санкціях для іншої металургійної сировини, передусім - слябів та заготовок.

За його словами, збережено лазівку для імпорту в ЄС низки позицій російської металургії, включно з тим самим чавуном, аж до 30 березня 2024 р., якщо контракти за цими позиціями було укладено до 19 грудня 2023 р.

"Крім того, попри жорстку позицію європейської сталеливарної асоціації EUROFER, яка вимагала негайного припинення імпорту російських слябів і заготовок, санкції на які, як відомо, мали набрати чинності з квітня 2024 р. для одних видів продукції та з жовтня 2024 р. - для інших, у 12 пакеті не лише не передбачено негайної заборони на їхній імпорт, а й навпаки - на низці позицій початок заборони зсунуто до 2028 року", - додає Каленков.

У будь-якому випадку впровадження пакету дає українським металургам шанс повністю або частково замінити імпорт низки позицій російської металопродукції українськими аналогами, вважає Каленков.

"Українська металургія залишалася і залишається однією з провідних галузей індустріального комплексу України. З урахуванням заборони на імпорт певної сортаментної низки металопродукції з Росії, а також із третіх країн, у виробництві металопродукції яких використано російські металургійні складові, в українських металовиробників з’являється додатковий шанс підвищити стабільність і масштаб своєї участі в європейських технологічних ланцюжках шляхом повної або часткової заміни російської продукції на українську, чим ми неодмінно скористаємося", - каже президент "Укрметалургпрому".

Нагадаємо, в новому пакеті санкцій заборони торкнулися металургійного імпорту з РФ, зокрема чавуну і феросплаві. При цьому ЄС послабила умови імпорту російських слябів і заготовки з легованої сталі, подовживши перехідний період.