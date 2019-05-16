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У новому ринку е/е стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг" Бедін

Новини » Енергетика    16.05.2019 - 19:38
У новому ринку е/е стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг" Бедін
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Запуск нового ринку електроенергії запланований на початок липня

Новий ринок електроенергії, запуск якого запланований на початок липня 2019 року, не повинен вплинути на тарифи для населення. Про це заявив генеральний директор ВП "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін сьогодні під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення", - зазначив Сергій Бедін.

За його словами, "Енергоатом" давно чекає відкриття ринку електроенергії, а тарифи "Енергоатому" сьогодні в рази нижче ціни оптово-роздрібного ринку.

"Ми дуже сподіваємося на відкриття ринку. Ми очікуємо отримати платоспроможних трейдерів, постачальників і споживачів", - підкреслив Сергій Бедін.

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