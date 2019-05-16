В новом рынке э/э сдерживать рост тарифов может "Энергоатом", - директор "Энергоатом-Трейдинг" Бедин

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Запуск нового рынка электроэнергии запланирован на начало июля

Новый рынок электроэнергии, запуск которого запланирован на начало июля 2019 года, не должен повлиять на тарифы для населения. Об этом заявил гендиректор ОП "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин сегодня во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

"Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержании тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", - отметил Сергей Бедин.

По его словам, "Энергоатом" давно ожидает открытия рынка электроэнергии, а тарифы "Энергоатома" сегодня в разы ниже цены оптово-розничного рынка.

"Мы очень надеемся на открытие рынка. Мы ожидаем получить платежеспособных трейдеров, поставщиков и потребителей", - подчеркнул Сергей Бедин.