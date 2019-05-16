ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В новом рынке э/э сдерживать рост тарифов может "Энергоатом", - директор "Энергоатом-Трейдинг" Бедин

Новости » Энергетика    16.05.2019 - 19:38
В новом рынке э/э сдерживать рост тарифов может "Энергоатом", - директор "Энергоатом-Трейдинг" Бедин
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Запуск нового рынка электроэнергии запланирован на начало июля

Новый рынок электроэнергии, запуск которого запланирован на начало июля 2019 года, не должен повлиять на тарифы для населения. Об этом заявил гендиректор ОП "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин сегодня во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

"Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержании тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения", - отметил Сергей Бедин.

По его словам, "Энергоатом" давно ожидает открытия рынка электроэнергии, а тарифы "Энергоатома" сегодня в разы ниже цены оптово-розничного рынка.

"Мы очень надеемся на открытие рынка. Мы ожидаем получить платежеспособных трейдеров, поставщиков и потребителей", - подчеркнул Сергей Бедин. 

Насалик: реформа рынка электроэнергии должна привести к снижению тарифов
Новости Украины ЭнергоатомЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь