Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд скасував рішення Гройсмана про обмеження тарифів Подробиці читайте на УНІАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10757778-pravitelstvo-otmenilo-reshenie-groysmana-ob-ogranichenii-tarifov-na-otoplenie-i-goryachuyu-vodu.html

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 листопада визнав такою, що втратила чинність постанову від 26 червня 2019 року №560, якою встановлювалися граничні тарифи на опалення та гаряче водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

Раніше постанову №560 уряду Володимира Гройсмана встановило граничні тарифи на послугу з постачання теплом для населення на рівні 1,4 тис. гривень за 1 Гкал (при наявності приладів обліку) і 35,21 гривень за 1 кв. м (без приладів обліку). У цій постанові встановлювалися граничні тарифи на послугу гарячого водопостачання: 83,66 гривень за кубометр (при підключенні рушникосушок) і 75,74 гривень за кубометр (при відсутності рушникосушок).

Зараз в уряді стверджують, що скасування постанови "забезпечить стале проходження опалювального сезону і усуне загрозу відключення міст від газу через економічно необгрунтовані ставок тарифів".

Наголошується, що з відповідним проханням до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку звернулася Асоціація міст України. У міністерстві додають, що середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня склав 1,8 тис. гривень за Гкал, а обмеження тарифу у відповідності з скасованою постановою призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд гривень.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів України встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.