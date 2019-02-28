У новому проекті санкцій США проти Росії зазначені 24 співробітники ФСБ

Санкції проти високопоставлених співробітників ФСБ мають бути запроваджені через напад у Керченській протоці

В опубликованном Конгрессом Соединенных Штатов обновленном проекте, предусматривающем санкции против России, сенаторы предложили ввести санкции против сотрудников ФСБ РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, размещенный на сайте законодательного органа.

В документе говорится, что санкции должны быть введены против "не менее чем 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за нападения в Керченском проливе на украинское судно и захват украинских моряков.

"Ввести санкции против не менее 24 высокопоставленных сотрудников российской Федеральной службы безопасности, которые не попали под санкции США ранее даты вступления в силу законопректа", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что в опубликованном 27 февраля законопроекте о введении новых антироссийских санкций в ответ на агрессию РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Авторы также предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) длительностью более 14 дней.

Под санкции попадут и российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали вмешательство российского правительства в выборы в других странах.