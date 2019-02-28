У новому проекті санкцій США проти Росії зазначені 24 співробітники ФСБ

Фото: санкції проти РФ (колаж РБК-Україна)

Санкції проти високопоставлених співробітників ФСБ мають бути запроваджені через напад у Керченській протоці

В опублікованому Конгресом Сполучених Штатів оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували запровадити санкції проти співробітників ФСБ РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документа, розміщений на сайті законодавчого органу.

В документі йдеться, що санкції повинні бути введені проти не менш як 24 високопоставлених співробітників ФСБ" через напад у Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.

"Запровадити санкції проти не менш як 24 високопоставлених співробітників російської Федеральної служби безпеки, які не потрапили під санкції США раніше дати набрання чинності законпроекту", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в опублікованому 27 лютого законопроекті про запровадження нових антиросійських санкцій у відповідь на агресію РФ в Україні сенатори пропонують, серед іншого, запровадитти обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ.

Автори також пропонують запровадити заборону на операції з новим суверенним боргом РФ (випущеним Мінфіном, ЦБ, Фондом національного добробуту, будь-яким фінансовим інститутом від імені РФ) тривалістю понад 14 днів.

Під санкції потраплять і російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим чи тим способом підтримували втручання російського уряду у вибори в інших країнах.