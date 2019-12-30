Обмеження руху та продовження роботи метро: графік на новорічну ніч в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метрополітен працюватиме на 3 години довше, а фунікулер - цілодобово

У Києві в новорічну ніч обмежать рух транспорту в центральній частині міста та продовжать роботу громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 31 грудня до 1 січня у столиці заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та частини вулиці Володимирській. При цьому Хрещатик буде відкритий для руху транспорту у вихідні та святкові дні.

У новорічну ніч столичний метрополітен працюватиме на 3 години довше, а за маршрутами, які проходять біля станцій, організовують перевезення людей після проходження останніх потягів. Фунікулер 31 грудня та 1 січня працюватиме цілодобово.

Також до 5-ї години ранку 1 січня в режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано із змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбуси № 16 - від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Крім того, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоку забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцію метро "Золоті ворота".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від будинку № 23 вул. Софіївської до Рильського провулку) із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня та із 14:00 до 22:00 1 січня буде заборонено рух автомобільного транспорту.