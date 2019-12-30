У новорічну ніч біля Софійської площі у Києві обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження також діятимуть з 14 до 22 години 1 січня

У новорічну ніч та в перший день нового року біля Софійської площі обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр організації дорожнього руху у Facebook.

Зазначається, що автівки не пропускатимуть Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від будинку № 23 вул. Софіївської до Рильського провулку) із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня та із 14:00 до 22:00 1 січня.

Столичний метрополітен у ніч із 31-го на 1-ше працюватиме на три години довше, фунікулер – цілодобово.

Автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі також курсуватимуть після опівночі.

Раніше повідомлялося, що 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцію метро "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Нагадаємо, з початку грудня у столиці відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові і неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.