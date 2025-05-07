Черный дым над Ватиканом: как завершилось первое голосование конклава

В среду, 7 мая, в Сикстинской капелле Ватикана состоялся конклав. 133 кардинала из 71 страны должны были избрать нового Папу Римского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, из трубы над Сикстинской капеллой появился черный дым. Это значит, что кардиналы не пришли к решению во время первого голосования конклава и не смогли избрать нового Папу Римского.

Теперь, начиная с завтрашнего дня, до избрания нового Папы будет проходить максимум четыре голосования в день.

В случае, если Папа будет избран, из трубы над Сикстинской капеллой - появится белый дым.