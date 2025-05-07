Черный дым над Ватиканом: как завершилось первое голосование конклава
В среду, 7 мая, в Сикстинской капелле Ватикана состоялся конклав. 133 кардинала из 71 страны должны были избрать нового Папу Римского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания, из трубы над Сикстинской капеллой появился черный дым. Это значит, что кардиналы не пришли к решению во время первого голосования конклава и не смогли избрать нового Папу Римского.
Теперь, начиная с завтрашнего дня, до избрания нового Папы будет проходить максимум четыре голосования в день.
В случае, если Папа будет избран, из трубы над Сикстинской капеллой - появится белый дым.
Смерть Папы Римского Франциска и избрание нового понтифика
Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в результате инсульта.
26 апреля в Ватикане состоялось прощание с понтификом, его похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме, церемонию посетили около 400 тысяч человек.
Сегодня, 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы.
Ранее мы рассказывали, кто может стать новым Папой. В списке 12 претендентов.
Сколько длится конклав, каких правил должны придерживаться все участники и как выбирают нового Папу Римского, - читайте в материале РБК-Украина.
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