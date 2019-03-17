Нового голосування щодо угоди про Brexit може не бути

Нове голосування повинне відбутися наступного тижня

Британское правительство может не вынести на рассмотрение парламента вариант соглашения премьер-министра Терезы Мэй о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), если не будет достаточной поддержки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил британский министр финансов Филипп Геммонд, если правительство не будет иметь достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов североирландской Демократической юнионистской партии, нового голосования за соглашение Мэй может не состояться.

Отмечается, что некоторые депутаты все же решили поддержать предложенное премьер-министром соглашение о Brexit, но "работа продолжается".

По словам министра, если парламент поддержит соглашение на следующем голосовании, то выход Британии из ЕС не сможет состояться вовремя, а именно до 29 марта, потому что понадобится дополнительное время для принятия необходимого законодательства.

Напомним, на этой неделе парламент Великобритании проголосовал за перенос Brexit на более поздний срок. Выход Британии из ЕС, вероятно, будет отложено как минимум до 30 июня, если Мэй убедит депутатов в необходимости поддержать достигнутое с Брюсселем соглашение.

После этого, британскому премьеру Терезе Мэй поставили ультиматум относительно выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который приведет к ее отставке.