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Корбін запропонував обговорити шляхи виходу з глухого кута Brexit

Новини » Політика    17.03.2019 - 14:26
Корбін запропонував обговорити шляхи виходу з глухого кута Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Корбін надіслав всім депутатам парламенту лист з пропозицією зустрічі для обговорення

Лідер британської опозиційної лейбористської партії Джеремі Корбін надіслав лист депутатам з пропозицією обговорити шляхи виходу з глухого кута Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у своєму листі Корбін запропонував британським парламентарям зустрітися з його міністром з питань виходу Британії з Європейського союзу Кейром Стармером, щоб обговорити шляхи виходу з глухого кута та недопущення зриву Brexit.

"Тепер нам всім треба об'єднатися, щоб зробити все можливе для знаходження компромісу та рішення, яке припинить невизначеність та занепокоєння через невдалі переговори з урядом", - наголосив Корбін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британському прем'єру Терезі Мей поставили ультиматум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який призведе до її відставки. Передбачається, що Мей повинна покинути пост в травні-липні, щоб наступник міг розпочати нову фазу переговорів, якщо Brexit буде відкладено.

Додамо, цього тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

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