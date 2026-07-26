ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Новой Зеландии активно бронируют гостиницы до события, которое произойдет через два года

08:20 26.07.2026 Вс
3 мин
В стране можно будет наблюдать уникальное солнечное затмение
aimg Филипп Бойко
В Новой Зеландии активно бронируют гостиницы до события, которое произойдет через два года Фото: Вид с рассветом вдоль пляжа Сент-Клер, Данидин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В новозеландском городе Данидин отели бронируют уже сейчас – хотя до самого события еще два года. Причина – первое полное солнечное затмение в регионе за более 850 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.

В последний раз такое явление здесь наблюдали в 1163 году. Тогда люди еще даже не добрались до Новой Зеландии. Событие состоится 22 июля 2028 в 16:17. Луна пройдет перед Солнцем и создаст полосу тени шириной примерно 100 км на юге Новой Зеландии.

В эту полосу попадут сразу два известных города:

  • туристический Квинстаун на западе;
  • Данидин на востоке.

Всюду в этой полосе на 2 минуты 51 секунду наступит дневная тьма.

Отели уже раскупают заранее

Спрос оказался неожиданно высоким. Отель Dunedin Leisure Lodge уже полностью забронирован на свой "пакет солнечного затмения" – с бесплатными очками для наблюдения в комплекте.

Директор музея Тухура Отаго и астроном Ян Гриффин объяснил, почему событие настолько особенно.

"Последнее затмение, видимое с Данидиным, было в 1163 году, это было до того, как люди достигли Новой Зеландии", - рассказал Гриффин.

По его словам, нынешние жители станут первыми людьми в истории Данидина, которые вообще увидят солнечное затмение этой части света.

Сколько туристов ждут события

Город с населением 130 тысяч человек готовится принять около 35 тысяч посетителей.

Это будет не просто локальное событие для Данидина. Затемнение станет первым полным солнечным затмением, которое можно будет увидеть где угодно в Новой Зеландии с 1965 года.

"Эти три минуты тьмы, если будет ясная погода, станут абсолютно незабываемыми для каждого, кто их увидит", - добавил Гриффин.

Астроном готовился 15 лет

Личная история Гриффина показывает, как серьезно здесь относятся к событию. Он следит за грядущим затмением еще с 2013 года.

"Я действительно купил свой дом много лет назад, исходя из того факта, что из него можно было увидеть затмение", – признался астроном.

В среду музей Данидина официально запустил двухлетний отсчет до затмения.

Затемнение будет совпадать с новогодним праздником маори

Событие состоится среди новозеландской зимы — сразу после Матарики, Нового года маори.

Матарики – название скопления звезд на языке маори, известное в других частях света как Плеяды. Это созвездие видно из Новой Зеландии 11 месяцев в году. Зимой оно на месяц исчезает с неба и появляется снова приблизительно во время зимнего солнцестояния.

Данидин планирует устроить фестиваль ночного неба, который начнется вместе с Матарики и продлится до самого затмения.

"Это действительно уникальное явление в мире. У нас есть культурный праздник, посвященный ночному небу, а примерно через 10 дней произойдет фантастическое затмение", - рассказал Гриффин.

Что еще полезно знать туристам

Тайна идеального отпуска: куда каждый год возвращается путешественник после 140 стран

Что больше всего раздражает украинцев после года жизни в Германии, Норвегии или Нидерландах

Вена резко поднимает туристический сбор: когда повысят стоимость

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новая Зеландия
Новости
ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев
ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине