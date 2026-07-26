В Новой Зеландии активно бронируют гостиницы до события, которое произойдет через два года

В новозеландском городе Данидин отели бронируют уже сейчас – хотя до самого события еще два года. Причина – первое полное солнечное затмение в регионе за более 850 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian .

В последний раз такое явление здесь наблюдали в 1163 году. Тогда люди еще даже не добрались до Новой Зеландии. Событие состоится 22 июля 2028 в 16:17. Луна пройдет перед Солнцем и создаст полосу тени шириной примерно 100 км на юге Новой Зеландии.

В эту полосу попадут сразу два известных города:

туристический Квинстаун на западе;

Данидин на востоке.

Всюду в этой полосе на 2 минуты 51 секунду наступит дневная тьма.

Отели уже раскупают заранее

Спрос оказался неожиданно высоким. Отель Dunedin Leisure Lodge уже полностью забронирован на свой "пакет солнечного затмения" – с бесплатными очками для наблюдения в комплекте.

Директор музея Тухура Отаго и астроном Ян Гриффин объяснил, почему событие настолько особенно.

"Последнее затмение, видимое с Данидиным, было в 1163 году, это было до того, как люди достигли Новой Зеландии", - рассказал Гриффин.

По его словам, нынешние жители станут первыми людьми в истории Данидина, которые вообще увидят солнечное затмение этой части света.

Сколько туристов ждут события

Город с населением 130 тысяч человек готовится принять около 35 тысяч посетителей.

Это будет не просто локальное событие для Данидина. Затемнение станет первым полным солнечным затмением, которое можно будет увидеть где угодно в Новой Зеландии с 1965 года.

"Эти три минуты тьмы, если будет ясная погода, станут абсолютно незабываемыми для каждого, кто их увидит", - добавил Гриффин.

Астроном готовился 15 лет

Личная история Гриффина показывает, как серьезно здесь относятся к событию. Он следит за грядущим затмением еще с 2013 года.

"Я действительно купил свой дом много лет назад, исходя из того факта, что из него можно было увидеть затмение", – признался астроном.

В среду музей Данидина официально запустил двухлетний отсчет до затмения.

Затемнение будет совпадать с новогодним праздником маори

Событие состоится среди новозеландской зимы — сразу после Матарики, Нового года маори.

Матарики – название скопления звезд на языке маори, известное в других частях света как Плеяды. Это созвездие видно из Новой Зеландии 11 месяцев в году. Зимой оно на месяц исчезает с неба и появляется снова приблизительно во время зимнего солнцестояния.

Данидин планирует устроить фестиваль ночного неба, который начнется вместе с Матарики и продлится до самого затмения.

"Это действительно уникальное явление в мире. У нас есть культурный праздник, посвященный ночному небу, а примерно через 10 дней произойдет фантастическое затмение", - рассказал Гриффин.