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Вена резко поднимает туристический сбор: когда повысят стоимость

08:25 19.07.2026 Вс
2 мин
Во сколько раз повысят плату для туристов в столице Австрии?
aimg Филипп Бойко
Вена резко поднимает туристический сбор: когда повысят стоимость Фото: столица Австрии Вена (Getty Images)
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Власти Вены официально объявили о масштабном повышении туристического сбора. В ближайшие годы налог для путешественников вырастет более чем вдвое, что сделает столицу Австрии одним из самых дорогих городов Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Изменения будут происходить в несколько этапов. Раньше туристы платили 3,2% от стоимости проживания. Однако с июля 2024 года ставку уже подняли до 5%, и это только начало реформы.

В июле 2027 года сбор вырастет до 8%. Город хочет заставить туристов честно платить за погрузку на инфраструктуру. Поток гостей постоянно растет, что оказывает давление на дороги, транспорт и коммунальные службы.

Какая реакция отельеров?

Представители гостиничного бизнеса уже бьют тревогу. Представитель Австрийской ассоциации гостиниц Мартин Станиц заявил, что новый налог станет вторым по размеру на континенте, а больше с туристов сдирают только в Амстердаме.

Бизнесмены опасаются за будущее отрасли. Расходы отелей и так стремительно растут, ведь все дорожает: энергоносители, продукты и рабочая сила. По мнению предпринимателей, власти просто латают дыры в бюджете за их счет.

Ryanair приспосабливается к изменениям

Туристические агентства тоже не скрывают разочарования. Кроме гостиничного сбора, путешественники уже платят 12 евро налога с каждого авиабилета, бьющего по привлекательности направления.

Глава Ассоциации австрийских турагентств Грегор Каданко привел тревожный пример. Лоукостер Ryanair все чаще предпочитает рейсы в Братиславу, потому что словацкая столица расположена рядом, но она значительно дешевле.

Аргументы чиновников Вены

А вот в столице Австрии называют это "распределением ответственности". Туристы получают качественный сервис и надежный транспорт, а за это нужно платить.

"Туризм как никогда раньше пользуется первоклассной инфраструктурой города, а также извлекает выгоду от его содержания и расширения. Местный налог также является инвестицией в будущее этого туристического направления и способствует улучшению города не только для гостей, но и для жителей Вены", - заявила представитель Венского бюро по туризму Изабелла Раутер.

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