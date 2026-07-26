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У Новій Зеландії активно бронюють готелі до події, яка станеться за два роки

08:20 26.07.2026 Нд
3 хв
У країні можна буде спостерігати унікальне сонячне затемнення
aimg Пилип Бойко
У Новій Зеландії активно бронюють готелі до події, яка станеться за два роки Фото: Вид на світанку вздовж пляжу Сент-Клер, Данідін (Getty Images)
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У новозеландському місті Данідін готелі бронюють уже зараз - хоча до самої події ще два роки. Причина - перше повне сонячне затемнення в регіоні за понад 850 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.

Востаннє таке явище тут спостерігали у 1163 році. Тоді люди ще навіть не дісталися Нової Зеландії. Подія відбудеться 22 липня 2028 року о 16:17. Місяць пройде перед Сонцем і створить смугу тіні шириною приблизно 100 кілометрів на півдні Нової Зеландії.

У цю смугу потраплять одразу два відомі міста:

  • туристичний Квінстаун на заході;
  • Данідін на сході.

Усюди в цій смузі на 2 хвилини 51 секунду настане денна темрява.

Готелі вже розкуповують наперед

Попит виявився несподівано високим. Готель Dunedin Leisure Lodge вже повністю заброньований на свій "пакет сонячного затемнення" — з безплатними окулярами для спостереження в комплекті.

Директор музею Тухура Отаго та астроном Ян Гріффін пояснив, чому подія настільки особлива.

"Востаннє затемнення, видиме з Данідіна, було в 1163 році, це було до того, як люди досягли Нової Зеландії", - розповів Гріффін.

За його словами, нинішні жителі стануть першими людьми в історії Данідіна, які взагалі побачать сонячне затемнення з цієї частини світу.

Скільки туристів чекають на подію

Місто з населенням 130 тисяч людей готується прийняти приблизно 35 тисяч відвідувачів.

Це буде не просто локальна подія для Данідіна. Затемнення стане першим повним сонячним затемненням, яке можна буде побачити будь-де в Новій Зеландії з 1965 року.

"Ці три хвилини темряви, якщо буде ясна погода, стануть абсолютно незабутніми для кожного, хто їх побачить", - додав Гріффін.

Астроном готувався 15 років

Особиста історія Гріффіна показує, наскільки серйозно тут ставляться до події. Він стежить за майбутнім затемненням ще з 2013 року.

"Я справді купив свій будинок багато років тому, виходячи з того факту, що з нього можна було побачити затемнення", - зізнався астроном.

У середу музей Данідіна офіційно запустив дворічний відлік до дня затемнення.

Затемнення збігатиметься з новорічним святом маорі

Подія відбудеться посеред новозеландської зими — одразу після Матарікі, Нового року маорі.

Матарікі - назва скупчення зірок мовою маорі, відоме в інших частинах світу як Плеяди. Це сузір'я видно з Нової Зеландії 11 місяців на рік. Взимку воно на місяць зникає з неба та з'являється знову приблизно під час зимового сонцестояння.

Данідін планує влаштувати фестиваль нічного неба, який розпочнеться разом із Матарікі й триватиме аж до самого затемнення.

"Це насправді унікальне явище у світі. У нас є культурне свято, присвячене нічному небу, а приблизно через 10 днів відбудеться фантастичне затемнення", - розповів Гріффін.

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