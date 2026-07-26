У Новій Зеландії активно бронюють готелі до події, яка станеться за два роки
У новозеландському місті Данідін готелі бронюють уже зараз - хоча до самої події ще два роки. Причина - перше повне сонячне затемнення в регіоні за понад 850 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.
Востаннє таке явище тут спостерігали у 1163 році. Тоді люди ще навіть не дісталися Нової Зеландії. Подія відбудеться 22 липня 2028 року о 16:17. Місяць пройде перед Сонцем і створить смугу тіні шириною приблизно 100 кілометрів на півдні Нової Зеландії.
У цю смугу потраплять одразу два відомі міста:
- туристичний Квінстаун на заході;
- Данідін на сході.
Усюди в цій смузі на 2 хвилини 51 секунду настане денна темрява.
Готелі вже розкуповують наперед
Попит виявився несподівано високим. Готель Dunedin Leisure Lodge вже повністю заброньований на свій "пакет сонячного затемнення" — з безплатними окулярами для спостереження в комплекті.
Директор музею Тухура Отаго та астроном Ян Гріффін пояснив, чому подія настільки особлива.
"Востаннє затемнення, видиме з Данідіна, було в 1163 році, це було до того, як люди досягли Нової Зеландії", - розповів Гріффін.
За його словами, нинішні жителі стануть першими людьми в історії Данідіна, які взагалі побачать сонячне затемнення з цієї частини світу.
Скільки туристів чекають на подію
Місто з населенням 130 тисяч людей готується прийняти приблизно 35 тисяч відвідувачів.
Це буде не просто локальна подія для Данідіна. Затемнення стане першим повним сонячним затемненням, яке можна буде побачити будь-де в Новій Зеландії з 1965 року.
"Ці три хвилини темряви, якщо буде ясна погода, стануть абсолютно незабутніми для кожного, хто їх побачить", - додав Гріффін.
Астроном готувався 15 років
Особиста історія Гріффіна показує, наскільки серйозно тут ставляться до події. Він стежить за майбутнім затемненням ще з 2013 року.
"Я справді купив свій будинок багато років тому, виходячи з того факту, що з нього можна було побачити затемнення", - зізнався астроном.
У середу музей Данідіна офіційно запустив дворічний відлік до дня затемнення.
Затемнення збігатиметься з новорічним святом маорі
Подія відбудеться посеред новозеландської зими — одразу після Матарікі, Нового року маорі.
Матарікі - назва скупчення зірок мовою маорі, відоме в інших частинах світу як Плеяди. Це сузір'я видно з Нової Зеландії 11 місяців на рік. Взимку воно на місяць зникає з неба та з'являється знову приблизно під час зимового сонцестояння.
Данідін планує влаштувати фестиваль нічного неба, який розпочнеться разом із Матарікі й триватиме аж до самого затемнення.
"Це насправді унікальне явище у світі. У нас є культурне свято, присвячене нічному небу, а приблизно через 10 днів відбудеться фантастичне затемнення", - розповів Гріффін.