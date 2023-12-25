Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку

Стало известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона.
Согласно тексту законопроекта, право на отсрочку будут иметь:
научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.
военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;
не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения;
право на отсрочку от призыва не имеют государственные служащие, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры;
Следует отметить, что зарегистрированный законопроект в Верховной Раде еще не означает внедрения тех или иных изменений в мобилизации. Парламент получил документ, который теперь будут обсуждать в Комитете.
Как ранее сообщалось, украинские власти работают над изменениями относительно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.
Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев. Это подтвердили и в правящей партии. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.
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