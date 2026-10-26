Новый закон о ВПО: за что переселенцев могут снять с учета без их заявления

Новый закон о внутренне перемещенных лицах определяет, в каких случаях переселенцев могут снять с учета. Часть оснований используют даже без заявления самого человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 10 Закона №4924-IX "О внутриперемещенных лицах".
Закон вступил в силу 22 октября.
Человека снимают с учета, если он сам подал заявление:
Закон также предусматривает случаи, когда переселенцы могут снять с учета без его обращения:
Для пребывания за границей по уважительным причинам предусмотрены исключения. Их перечень и предельные сроки должен определить Кабмин. Он установит порядок, по которому будут признавать, что возвращаться домой уже безопасно.
Если переселенец изменил регистрацию местожительства на подконтрольной Украине территории, но не вернулся домой, это не считается отдельным основанием для снятия с учета.
Новый закон о ВПО вступил в силу 22 октября и постепенно изменяет учет переселенцев: в дальнейшем его будут вести в Единой информационной базе данных. Справки, выданные ранее, остаются действительными и переоформлять их не нужно.
Поменяться могут и выплаты. Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительства правки, по которым с 2027 года пособие на жительство вырастет на 1000 гривен: до 3000 гривен для взрослых и до 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью.