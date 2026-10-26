Новий закон про ВПО: за що переселенців можуть зняти з обліку без їхньої заяви

Закон набрав чинності 22 жовтня.

За заявою переселенця

Людину знімають з обліку, якщо вона сама подала заяву:

про припинення обліку;

про повернення до покинутого місця проживання;

про виїзд за кордон на постійне проживання.

Без заяви

Закон також передбачає випадки, коли переселенця можуть зняти з обліку без його звернення:

людина добровільно повернулася додому, але не повідомила про це вчасно;

виїхала за кордон на постійне проживання;

перебувала за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року;

або протягом року; подала завідомо неправдиві відомості, на підставі яких отримала статус ВПО;

отримала обвинувальний вирок за злочин проти основ нацбезпеки або за виправдовування російської агресії (стаття 436-2 Кримінального кодексу);

у місці, звідки людина виїхала, відновили умови для безпечного і гідного повернення;

людина померла або її оголосили померлою.

Для перебування за кордоном з поважних причин передбачені винятки. Їх перелік і граничні терміни має визначити Кабмін. Він же встановить порядок, за яким визнаватимуть, що повертатися додому вже безпечно.

Що не є підставою

Якщо переселенець змінив реєстрацію місця проживання на підконтрольній Україні території, але не повернувся додому, це не вважається окремою підставою для зняття з обліку.