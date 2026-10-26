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Новий закон про ВПО: за що переселенців можуть зняти з обліку без їхньої заяви

08:08 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: новий закон визначає, коли переселенців можуть зняти з обліку ВПО (колаж РБК-Україна)

Новий закон про внутрішньо переміщених осіб визначає, у яких випадках переселенців можуть зняти з обліку. Частину підстав застосовують навіть без заяви самої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 10 Закону №4924-IX "Про внутрішньо переміщених осіб".

Закон набрав чинності 22 жовтня.

За заявою переселенця

Людину знімають з обліку, якщо вона сама подала заяву:

  • про припинення обліку;
  • про повернення до покинутого місця проживання;
  • про виїзд за кордон на постійне проживання.

Без заяви

Закон також передбачає випадки, коли переселенця можуть зняти з обліку без його звернення:

  • людина добровільно повернулася додому, але не повідомила про це вчасно;
  • виїхала за кордон на постійне проживання;
  • перебувала за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року;
  • подала завідомо неправдиві відомості, на підставі яких отримала статус ВПО;
  • отримала обвинувальний вирок за злочин проти основ нацбезпеки або за виправдовування російської агресії (стаття 436-2 Кримінального кодексу);
  • у місці, звідки людина виїхала, відновили умови для безпечного і гідного повернення;
  • людина померла або її оголосили померлою.

Для перебування за кордоном з поважних причин передбачені винятки. Їх перелік і граничні терміни має визначити Кабмін. Він же встановить порядок, за яким визнаватимуть, що повертатися додому вже безпечно.

Що не є підставою

Якщо переселенець змінив реєстрацію місця проживання на підконтрольній Україні території, але не повернувся додому, це не вважається окремою підставою для зняття з обліку.

Новий закон про ВПО набрав чинності 22 жовтня і поступово змінює облік переселенців: надалі його вестимуть у Єдиній інформаційній базі даних. Довідки, видані раніше, залишаються дійсними, тож переоформлювати їх не потрібно.

Змінитися можуть і виплати. Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки, за якими з 2027 року допомога на проживання зросте на 1000 гривень: до 3000 гривень для дорослих і до 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

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