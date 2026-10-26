Новий закон про ВПО: за що переселенців можуть зняти з обліку без їхньої заяви

Новий закон про внутрішньо переміщених осіб визначає, у яких випадках переселенців можуть зняти з обліку. Частину підстав застосовують навіть без заяви самої людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 10 Закону №4924-IX "Про внутрішньо переміщених осіб".
Закон набрав чинності 22 жовтня.
Людину знімають з обліку, якщо вона сама подала заяву:
Закон також передбачає випадки, коли переселенця можуть зняти з обліку без його звернення:
Для перебування за кордоном з поважних причин передбачені винятки. Їх перелік і граничні терміни має визначити Кабмін. Він же встановить порядок, за яким визнаватимуть, що повертатися додому вже безпечно.
Якщо переселенець змінив реєстрацію місця проживання на підконтрольній Україні території, але не повернувся додому, це не вважається окремою підставою для зняття з обліку.
Новий закон про ВПО набрав чинності 22 жовтня і поступово змінює облік переселенців: надалі його вестимуть у Єдиній інформаційній базі даних. Довідки, видані раніше, залишаються дійсними, тож переоформлювати їх не потрібно.
Змінитися можуть і виплати. Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду правки, за якими з 2027 року допомога на проживання зросте на 1000 гривень: до 3000 гривень для дорослих і до 4000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.