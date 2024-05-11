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Новый закон о мобилизации изменит подход к этой войне, - Минобороны

Фото: закон о мобилизации изменит подход к этой войне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая, изменит подход к нынешней войне.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эспрессо.

Лазуткин отметил, что государство должно понимать, сколько мужчин в возрасте от 18 до 60 лет являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку.

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - сказал спикер.

Он отметил, что возможно, это было бы нормально, если бы против Украины выступал слабый враг.

"С 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦПАУ", - отметил Лазуткин.

По его словам, государство должно понимать, сколько мужчин этого возраста являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности или, например, кто завел третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, или тех, кто переселился и сменил место жительства.

"Сейчас чиновники категории "Б" (руководители и заместители руководителей государственных органов) и "В" (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100% как раньше. Останутся забронированными чиновники категории "А" (высший корпус государственной службы). Кроме того, пенсионеры силовых структур также теперь становятся на учет. Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и также в определенной степени соответствует запросу на справедливость", - подчеркнул спикер.

Новый закон о мобилизации

Напомним, уже с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации.

В течение следующих 60 дней, после вступления закона в силу, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать тремя способами: обратиться в ТЦК, ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет и выполнить обновить данные дистанционно.

Детальнее о том, когда вступит в силу новый закон о мобилизации и что именно изменится, читайте в материале РБК-Украина.

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