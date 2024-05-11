Новий закон про мобілізацію змінить підхід до цієї війни, - Міноборони

Новий закон про мобілізацію, що набере чинності вже 18 травня, змінить підхід до нинішньої війни.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еспресо.
Лазуткін зазначив, що держава має розуміти, скільки чоловіків у віці від 18 до 60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності та хто з них має право на бронювання чи відстрочку.
"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то передусім змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край", - сказав речник.
Він зауважив, що можливо, це було б нормально, якби проти України виступав слабкий ворог.
"Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП, є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП", - зауважив Лазуткін.
За його словами, держава має розуміти, скільки чоловіків цього віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності або, наприклад, хто завів третю дитину і має право на бронювання чи відстрочку, або тих, хто переселився і змінив місце проживання.
"Зараз чиновники категорії "Б" (керівники та заступники керівників державних органів) та "В" (інші посади державної служби) будуть бронюватися лише на 50%, а не на 100% як раніше. Залишаться заброньованими чиновники категорії "А" (вищий корпус державної служби). Крім того, пенсіонери силових структур також тепер стають на облік. Це була чутлива тема, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запиту на справедливість", - підкреслив речник.
Нагадаємо, вже з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію.
Протягом наступних 60 днів, після набуття чинності закону, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити трьома способами: звернутися до ТЦК, ЦНАПу або зареєструвати електронний кабінет і виконати оновити дані дистанційно.
Детальніше про те, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію і що саме зміниться, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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