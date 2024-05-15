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В ЕС предложили санкции против любого банка в мире, который помогает России, - Reuters

Брюссель, Среда 15 мая 2024 14:07
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В ЕС предложили санкции против любого банка в мире, который помогает России, - Reuters Фото: Санкции ЕС будут введены против любого банка в мире, который помогает Путину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Европейского Союза против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Послы правительств ЕС обсудят это предложение 15 мая в рамках 14-го пакета санкций против России, который сейчас готовится ЕС.

Согласно предложению, любому участнику ЕС может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

Такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, в Турции или даже в Китае не участвовать в сделках по поставке в Россию товаров двойного назначения, санкционированных ЕС, поскольку они могут потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Чиновники ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции в отношении финансовых учреждений с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

Венгрия, у которой теплые отношения с Москвой, несмотря на вторжение на Украину, может выступить против этого предложения, и, возможно, Германия, стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что появились признаки того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия.

ЕС ожидает, что 14-й пакет санкций, который требует единогласия всех 27 правительств ЕС, будет готов в июне.

Санкции против России

ЕС пытается не допустить обхода 13 пакетов санкций, уже введенных против России с момента ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Существующие санкции включают запрет на продажу России определенных товаров и технологий двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Напомним, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что означает фактическое уничтожение финучреждения.

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