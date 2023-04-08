ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Эстонии назвали состав нового правительства: кто получил ключевые посты

Новина українською →
Эстония, Суббота 08 апреля 2023 16:37
В Эстонии назвали состав нового правительства: кто получил ключевые посты Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (flickr.com stenbockimaja)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 апреля, в Эстонии определились с составом нового правительства и сообщили, кто возглавит ключевые должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас, как победитель выборов, получила больше всего министерских портфелей. Кая Каллас останется премьер-министром, а вот другие министерские должности "партии реформ" распределили следующим образом:

  • Сигнет Рисало - останется министром социальной защиты;
  • Калле Лаанет - станет министром юстиции;
  • Март Вырклаев - станет министром финансов;
  • Ханно Певкур - останется министром обороны;
  • Хайди Пурга - получит портфель министра культуры;
  • Кристен Михал - займет вновь должность министра климата.

К тому же, Каллас сообщила, что новое правительство потеряет двух министров и что реформа министерств должна принести стране экономию.

"Мы фактически объединяем министерства. Будет новое министерство климата и окружающей среды, куда переместятся некоторые вопросы из министерства экономики. И новое региональное министерство, где из министерства финансов исчезнет министр государственного управления и министр предпринимательства и ИТ исчезнет из Министерства экономики. И мы будем консолидировать эти процессы под двумя министерствами. Это, конечно, будет тяжело, но он должен отвечать на те вызовы, которые мы имеем в настоящее время", - добавила премьер.

Напомним, на днях мы сообщали, что "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах, этот результат будет гарантировать, что Таллинн останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян