В Эстонии назвали состав нового правительства: кто получил ключевые посты

Сегодня, 8 апреля, в Эстонии определились с составом нового правительства и сообщили, кто возглавит ключевые должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас, как победитель выборов, получила больше всего министерских портфелей. Кая Каллас останется премьер-министром, а вот другие министерские должности "партии реформ" распределили следующим образом:

Сигнет Рисало - останется министром социальной защиты;

Калле Лаанет - станет министром юстиции;

Март Вырклаев - станет министром финансов;

Ханно Певкур - останется министром обороны;

Хайди Пурга - получит портфель министра культуры;

Кристен Михал - займет вновь должность министра климата.

К тому же, Каллас сообщила, что новое правительство потеряет двух министров и что реформа министерств должна принести стране экономию.

"Мы фактически объединяем министерства. Будет новое министерство климата и окружающей среды, куда переместятся некоторые вопросы из министерства экономики. И новое региональное министерство, где из министерства финансов исчезнет министр государственного управления и министр предпринимательства и ИТ исчезнет из Министерства экономики. И мы будем консолидировать эти процессы под двумя министерствами. Это, конечно, будет тяжело, но он должен отвечать на те вызовы, которые мы имеем в настоящее время", - добавила премьер.

Напомним, на днях мы сообщали, что "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах, этот результат будет гарантировать, что Таллинн останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

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