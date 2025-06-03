Новый тренд: украинцы покупают меньше долларов банках

Население Украины в мае 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,858 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,106 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 248,0 млн долларов.

Объем покупки вырос 30,9% по сравнению с апрелем, когда украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, - 189,5 млн долларов.

Всего с начала года украинцы купили в банках 3,595 млрд долларов.



Курс доллара в мае

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного упал. В итоге за месяц доллар снизился на 5 копеек до 41,70 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс остался около уровня 41,50 грн/доллар.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).