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Новый тренд: украинцы покупают меньше долларов банках

Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 250 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в мае немного увеличили покупку долларов банках. Но спрос на валюту в Украине остается минимальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Население Украины в мае 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,858 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,106 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 248,0 млн долларов.

Объем покупки вырос 30,9% по сравнению с апрелем, когда украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, - 189,5 млн долларов.

Всего с начала года украинцы купили в банках 3,595 млрд долларов.

Курс доллара в мае

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного упал. В итоге за месяц доллар снизился на 5 копеек до 41,70 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс остался около уровня 41,50 грн/доллар.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

 

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).

За апрель 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,1 млрд долларов), за январь-апрель - 4,2 млрд долларов (в прошлом году - 5,0 млрд долларов).

В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

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