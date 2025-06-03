Новий тренд: українці купують менше доларів у банках

Населення України в травні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,858 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,106 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 248,0 млн доларів.

Обсяг купівлі зріс на 30,9% порівняно з квітнем, коли українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, - 189,5 млн доларів.

Загалом від початку року українці купили в банках 3,595 млрд доларів.



Курс долара в травні

Курс долара на готівковому ринку в травні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи впав. У підсумку за місяць долар знизився на 5 копійок до 41,70 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс залишився близько рівня 41,50 грн/долар.

Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,43 до 41,70 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 4 копійки з 41,56 гривень до 41,52 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).