Новая неделя подарит счастливый билет только этим знакам Зодиака

Стрелец

Новая неделя подарит вам возможность найти ответ на вопросы, которые уже давно вас беспокоили. Пришло время вычеркнуть из своей жизни все недоразумения и сложности. Гороскоп советует настроиться на кардинальные изменения и ничего не бояться. Новая волна приключений принесет вам ключи от счастья.

Дева

Если вы давно хотели отдохнуть или поставить точку в истории, которая не приносит никакой выгоды - время действовать. Новая неделя подарит вам счастливый билет, благодаря которому вы с легкостью отпустите прошлое и начнете наслаждаться тем, что уже имеете. Не пытайтесь успеть все и сейчас. Позвольте себе расслабиться и не думать о плохом.

Скорпион

Гороскоп советует вам сосредоточить все внимание на делах, с которыми вы пытались затягивать время. Решайте все раз и навсегда, вы с этим справитесь. Не бойтесь ошибиться, ведь удача на вашей стороне. И когда вы начнете действовать, рядом окажется человек, который станет вашим счастливым билетом.

Овен

Следующие 7 дней будут щедрыми на чудеса и хорошие новости. Вам точно не стоит прятаться в чужой тени и избегать новых проектов. Беритесь за все, в чем видите перспективу, и слушайте только себя. Иногда стоит расправить крылья и взлететь очень высоко, чтобы оценить все сверху - так вы точно ничего не упустите.