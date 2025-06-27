ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свобода - их стиль жизни: какие знаки Зодиака избегают серьезных отношений

Пятница 27 июня 2025 12:00
UA EN RU
Свобода - их стиль жизни: какие знаки Зодиака избегают серьезных отношений Знаки Зодиака, которые выбирают свободу вместо отношений (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Некоторым знакам Зодиака сложно представить себя в серьезных отношениях - не потому, что они не способны на любовь, а потому, что больше всего ценят личную свободу. Им важно сохранять независимость, иметь простор для самореализации и не чувствовать себя "привязанными".

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Рак

Несмотря на свою эмоциональность и внешнюю мягкость, Раки часто прячутся в собственной "скорлупе" и не спешат пускать кого-нибудь в свой внутренний мир. Они боятся быть ранеными, поэтому иногда избегают глубокой близости.

Им удобнее в своем уютном пространстве, где не нужно идти на компромиссы. Раки могут испытывать сильные чувства, но свобода от эмоциональной уязвимости для них - своеобразная защита.

Дева

Девы перфекционисты, и это касается не только работы, но и отношений. Им сложно найти партнера, который будет соответствовать их высоким стандартам, поэтому они чаще выбирают одиночество.

Их разум всегда ищет логику даже в любви, что делает эмоциональное сближение непростым. Девы ценят порядок, спокойствие и личную зону комфорта, поэтому свобода для них часто смотрится безопаснее, чем неопределенность в паре.

Скорпион

Скорпионы обладают глубокой, но очень закрытой натурой. Они боятся потерять контроль, а именно серьезные отношения часто требуют пугающей их эмоциональной открытости.

Скорпионы могут казаться страстными, но внутри они всегда оставляют пространство для отступления. Их свобода - это не одиночество, а способ не потерять себя в отношениях.

Водолей

Водолеи - настоящие индивидуалисты. Они часто ставят личное развитие, свободу мысли и внутреннюю автономию выше романтики.

Водолеи не терпят контроля и чрезмерной эмоциональной привязанности - это вызывает у них чувство "удушливости". Именно поэтому они выбирают легкость, пространство и отношения, где больше уважения к свободе, чем обязательств.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу