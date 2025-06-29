ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новая неделя подарит счастливый билет только этим знакам Зодиака

Воскресенье 29 июня 2025 20:46
UA EN RU
Новая неделя подарит счастливый билет только этим знакам Зодиака Гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже с понедельника представителей четырех знаков Зодиака ждет большое чудо. Гороскоп обещает им не просто радостный сюрприз, а настоящий шанс на счастье.

Кому ждать подарка от Вселенной, рассказывает РБК-Украина.

Стрелец

Новая неделя подарит вам возможность найти ответ на вопросы, которые уже давно вас беспокоили. Пришло время вычеркнуть из своей жизни все недоразумения и сложности. Гороскоп советует настроиться на кардинальные изменения и ничего не бояться. Новая волна приключений принесет вам ключи от счастья.

Дева

Если вы давно хотели отдохнуть или поставить точку в истории, которая не приносит никакой выгоды - время действовать. Новая неделя подарит вам счастливый билет, благодаря которому вы с легкостью отпустите прошлое и начнете наслаждаться тем, что уже имеете. Не пытайтесь успеть все и сейчас. Позвольте себе расслабиться и не думать о плохом.

Скорпион

Гороскоп советует вам сосредоточить все внимание на делах, с которыми вы пытались затягивать время. Решайте все раз и навсегда, вы с этим справитесь. Не бойтесь ошибиться, ведь удача на вашей стороне. И когда вы начнете действовать, рядом окажется человек, который станет вашим счастливым билетом.

Овен

Следующие 7 дней будут щедрыми на чудеса и хорошие новости. Вам точно не стоит прятаться в чужой тени и избегать новых проектов. Беритесь за все, в чем видите перспективу, и слушайте только себя. Иногда стоит расправить крылья и взлететь очень высоко, чтобы оценить все сверху - так вы точно ничего не упустите.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Joy Pup, Your Tango.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу