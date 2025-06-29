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Новий тиждень подарує щасливий квиток лише цим знакам Зодіаку

Неділя 29 червня 2025 20:46
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Новий тиждень подарує щасливий квиток лише цим знакам Зодіаку Гороскоп на тиждень (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вже з понеділка на представників чотирьох знаків Зодіаку чекає велике диво. Гороскоп обіцяє їм не просто радісний сюрприз, а справжній шанс на щастя.

Кому чекати на подарунок від Всесвіту, розповідає РБК-Україна.

Стрілець

Новий тиждень подарує вам можливість знайти відповідь на питання, які вже давно вас турбували. Настав час викреслити зі свого життя всі непорозуміння та складнощі. Гороскоп радить налаштуватися на кардинальні зміни та нічого не боятися. Нова хвиля пригод принесе вам ключі від щастя.

Діва

Якщо ви давно хотіли відпочити чи поставити крапку в історії, яка не приносить ніякого зиску - час діяти. Новий тиждень подарує вам щасливий квиток, завдяки якому ви з легкістю відпустите минуле та почнете насолоджуватися тим, що вже маєте. Не намагайтеся встигнути все і зараз. Дозвольте собі розслабитися та не думати про погане.

Скорпіон

Гороскоп радить вам зосередити всю увагу на справах, з якими ви намагалися затягувати час. Вирішуйте все раз і назавжди, ви з цим впораєтеся. Не бійтеся помилитися, адже успіх на вашому боці. І коли ви почнете діяти, поруч опиниться людина, яка стане вашим щасливим квитком.

Овен

Наступні 7 днів будуть щедрими на дива та гарні новини. Вам точно не варто ховатися у чужій тіні та уникати нових проектів. Беріться за все, у чому бачите перспективу, і слухайте лише себе. Часом варто розправити крила та злетіти дуже високо, аби оцінити все згори - так ви точно нічого не проґавите.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Joy Pup, Your Tango.

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