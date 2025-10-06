Мир через войну. К чему Трамп готовит армию США

Президент США Дональд Трамп на днях выступил перед своими генералами, рассказав о планах "сделать Америку великой" еще и в военной сфере.

РБК-Украина рассказывает, что именно планирует Трамп и как эти планы воспринимают американские военные.

Главное:

Для чего Трамп и Хэгсет собирали генералов?

Что президент США планирует делать с армией?

Как военные реагируют на идеи Трампа?

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и его министр войны Пит Хэгсет устроили масштабную встречу с почти 800 генералами и адмиралами. Встреча, которую описывали как "тайную" и "необычную", стала крупнейшей в таком роде за всю историю США.

В ходе своих выступлений чиновники объявили о радикальных изменениях в армии. Трамп намекнул на использование военных для "борьбы с врагом изнутри" и превращение "опасных городов" в тренировочные площадки. Гегсет в свою очередь призвал отказаться от "политкорректности" и вернуться к "этосу воина". Несмотря на резонанс, эти заявления являются частью более широкой стратегии Трампа в сфере национальной безопасности.

Трамп и армия

Еще во время своего первого президентства в 2017-2021 годах Трамп имел сложные отношения с армейским руководством. Он часто критиковал военных, называя их "неудачниками" и "телевизионными генералами", но в то же время относился к военным как к политическому союзнику, стремясь использовать их ресурсы для собственной выгоды.

Трамп откровенно заигрывал с рядовыми военными и вмешивался в военное правосудие, чтобы помиловать или восстановить звание военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях, а затем приглашал их на предвыборные мероприятия.

Вместе с тем, он увеличил расходы на оборону уже в первый год своего президентства более чем на 20%. Фокус делался на закупку нового оружия. Кроме того, во времена Трампа было создано отдельное Космическое командование Вооруженных сил.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп также активно эксплуатировал тему армии. Он обещал использовать военных против "врага изнутри" – "радикальных левых сумасшедших" и критиковал "woke-культуру" в армии. Уже после переизбрания он воплотил часть своих обещаний в жизнь. В частности, президент США подписал указы об отмене программ DEI в армии – по внедрению разнообразия, равенства и инклюзии.

Однако, изменения касаются не только и не столько внешнего вида армии.

Курс на перевооружение

США ведут подготовку к возможной войне с Китаем. На экспертном уровне такая опция обсуждается по меньшей мере десятилетие, но нынешняя команда Белого дома об этом говорит уже открыто.

"Готовьтесь к войне. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира", – призвал генералов Гегсет во время встречи.

По его словам, "единственные люди, которые заслуживают мира, – это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".

Опыт российско-украинской войны показал, что Пентагон до сих пор ориентировался на устаревшие подходы с акцентом на воздушную мощь, которая обеспечивается дорогими ВВС и авианосными ударными группами. Против значительно более слабых противников вроде Ливии или Ирана они действительно показали эффективность. Но когда речь идет о противнике с сильной ПВО и сопоставимыми ударными возможностями уверенности в доминировании США нет.

Как писало РБК-Украина, американская военная машина делает ставку на дорогие и относительно малочисленные образцы вооружения. А это значительно повышает политический и экономический ущерб от их потери в ходе будущей войны.

Некоторые реформы в Пентагоне начались еще во времена предыдущего президента США Джо Байдена. Так, в 2023 году Пентагон начал инициативу Replicator. Она направлена на быстрое наращивание количества беспилотных систем в армии США. Главное внимание – на доступные и массовые модели. Ежегодно на программу планируется выделять 500 млн долларов. Впрочем, сейчас с реализацией программы возникли организационные трудности.

К слову, здесь открываются большие перспективы для Украины. Киев и Вашингтон обсуждают так называемую Drone Deal. Она предусматривает продажу Штатам украинских беспилотников и продажу Украине другого американского оружия взамен.

Уже после возвращения Трамп дал зеленый свет системе противоракетной обороны "Золотой купол". Она по своей концепции похожа на "Стратегическую оборонную инициативу" времен Рейгана (также известную как "Звездные войны"). "Золотой купол" должен защищать США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для этого ее элементы планируется разместить как в космосе, так и на конечном этапе полета. Это включает разработку современных космических средств перехвата, а также систем, способных уничтожать ракеты еще до их запуска или в самом начале траектории.

На "большое перевооружение" Трамп обещает рекордный бюджет – более 1 триллиона долларов США только в 2026 году.

"Я нацелен потратить более 1 триллиона долларов на наших военных в 2026 году. И это больше всего в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам это понравится. Это много денег. У нас все лучшее во всем – все рода войск увидят большие инвестиции", – заявил он, выступая перед генералами.

Трамп заявил, что Америка будет модернизировать свой потенциал ядерного сдерживания. Кроме того, стоит выделить программу Army Transformation Initiative (ATI), которая предусматривает комплексную трансформацию структуры армии США: от сокращения сил и реформы закупок до устранения "расточительства".

Реакция генералов

Среди американских военных и экспертов отношение к идеям Трампа остается противоречивым.

Закупка новых "игрушек" для армии всегда приветствовалась. С другой стороны, генералитет плохо воспринимает министра войны Хэгсета, как непрофессионала без военного опыта, и изменения в процедурах принятия решений, которые тот воплощает в жизнь.

На встрече генералы сидели молча, что аналитики интерпретируют как протест отмечает PBS. Один из источников Politico, присутствовавший на встрече, отметил, что это было больше похоже на пресс-конференцию, чем на брифинг для генералов. И можно было бы обойтись электронным письмом. Другой источник издания считает встречу проверкой лояльности к идеологии Трампа/Хэгсета без фокуса на военных приоритетах.

Отдельное возмущение среди присутствующих вызвала идея Трампа использовать города США как тренировочные площадки. Дальнейшие отношения Трампа с генералами, вероятно, будут зависеть от того, насколько активно президент будет вовлекать их в политические процессы.