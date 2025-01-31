В "Дії" возобновили оформление услуги "єМалятко"

Оформление документов для новорожденных стало еще проще. Услуга "єМалятко" снова доступна на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Родители новорожденных могут снова оформлять все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко" на портале "Дія".

Это означает, что теперь не нужно стоять в очередях или собирать бумаги - все можно сделать онлайн.

Как работает

Вместо 11 учреждений - одно онлайн-заявление;

Всего 1 сутки на обработку документов.

Что входит в "єМалятко"

Присвоение ребенку РНУКПП (карточка налогоплательщика);

Внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;

Внесение данных в Единый государственный демографический реестр;

Определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

Заказ свидетельства о рождении;

Присвоение ребенку УНЗР (уникального номера записи в реестре);

Денежная компенсация за пакет малыша;

Помощь на ребенка из многодетной семьи;

Помощь при рождении ребенка.

Что нужно для подачи заявки