В "Дії" возобновили оформление услуги "єМалятко"
Фото: Услугу "еМалятко" в Дії восстановили (diia.gov.ua)
Оформление документов для новорожденных стало еще проще. Услуга "єМалятко" снова доступна на портале "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Родители новорожденных могут снова оформлять все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко" на портале "Дія".
Это означает, что теперь не нужно стоять в очередях или собирать бумаги - все можно сделать онлайн.
Как работает
- Вместо 11 учреждений - одно онлайн-заявление;
- Всего 1 сутки на обработку документов.
Что входит в "єМалятко"
- Присвоение ребенку РНУКПП (карточка налогоплательщика);
- Внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;
- Внесение данных в Единый государственный демографический реестр;
- Определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
- Заказ свидетельства о рождении;
- Присвоение ребенку УНЗР (уникального номера записи в реестре);
- Денежная компенсация за пакет малыша;
- Помощь на ребенка из многодетной семьи;
- Помощь при рождении ребенка.
Что нужно для подачи заявки
- Номер медицинского заключения о рождении ребенка;
- Судебное решение об установлении факта рождения.
Напомним, что в "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства.