В "Дії" возобновили прием заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье: как подать
Реестр убытков для Украины (RD4U) возобновил свою работу после массированной кибератаки. Теперь снова доступна возможность подачи заявлений на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилое имущество в результате войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.
Теперь снова принимают заявки по категории А3.1, предусматривающей возмещение убытков за поврежденное или уничтоженное жилое недвижимое имущество в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Владельцы квартир и домов, пострадавших от войны, могут подать заявление на компенсацию через официальный портал "Дія". Для этого необходимо выбрать раздел "Репарации" на сайте и выбрать категорию А3.1.
Ключевые моменты:
- Вы можете подать заявление независимо от того, где находится ваше имущество, даже на временно оккупированных территориях.
- Возможность подать заявку не зависит от того, получали ли вы компенсацию через программу "еВідновлення".
- Регистрация права на недвижимое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество не является обязательным условием для получения компенсации.
Напомним, что в "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства.