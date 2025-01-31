В "Дії" возобновили прием заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье: как подать

Реестр убытков для Украины (RD4U) возобновил свою работу после массированной кибератаки. Теперь снова доступна возможность подачи заявлений на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилое имущество в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Теперь снова принимают заявки по категории А3.1, предусматривающей возмещение убытков за поврежденное или уничтоженное жилое недвижимое имущество в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Владельцы квартир и домов, пострадавших от войны, могут подать заявление на компенсацию через официальный портал "Дія". Для этого необходимо выбрать раздел "Репарации" на сайте и выбрать категорию А3.1.

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