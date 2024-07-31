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Под Киевом из-за атаки дронов произошел пожар

Бровары, Среда 31 июля 2024 08:44
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Под Киевом из-за атаки дронов произошел пожар Фото: под Киевом произошел пожар после атаки дронов (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул в Киевской области в результате атаки дронов-камикадзе в ночь на 31 июля. Горел частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области.

Пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе неподалеку от Киева.

Как отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, произошло разрушение частного дома с последующим горением. Огонь был ликвидирован в 4:14. Пожар распространился на площадь в 60 квадратных метров.

В результате инцидента погибших и травмированных нет. Пожар ликвидировали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Атака дронов 31 июля

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, под ударом, в частности, была столица.

Киевская городская военная администрация назвала атаку самой массированной с начала года. По словам местных властей, на подступах к столице было уничтожено около 40 "Шахедов".

Отмечается, что было две волны атаки, однако ни один беспилотник не достиг цели. В Киеве прямые попадания не зафиксированы, жертв и пострадавших нет.

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