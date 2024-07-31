Под Киевом из-за атаки дронов произошел пожар

Фото: под Киевом произошел пожар после атаки дронов (kv.dsns.gov.ua)

Пожар вспыхнул в Киевской области в результате атаки дронов-камикадзе в ночь на 31 июля. Горел частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области.

Пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе неподалеку от Киева. Как отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, произошло разрушение частного дома с последующим горением. Огонь был ликвидирован в 4:14. Пожар распространился на площадь в 60 квадратных метров. В результате инцидента погибших и травмированных нет. Пожар ликвидировали восемь спасателей и две единицы спецтехники.