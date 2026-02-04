ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Новый рекорд. Состояние Маска впервые в мире приблизилось к триллиону долларов, - Forbes

Среда 04 февраля 2026 12:59
UA EN RU
Новый рекорд. Состояние Маска впервые в мире приблизилось к триллиону долларов, - Forbes Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 800 млрд долларов после того, как SpaceX приобрел компанию, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями xAI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Читайте также: Новый мировой рекорд: состояние Маска превысило 700 млрд долларов

Издание подсчитало, что сделка, которая оценивает объединенную компанию в 1,25 трлн долларов, увеличила состояние Маска на 84 млрд долларов, до рекордных 852 млрд долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью 336 млрд долларов. Он также владел примерно 49% акций xAI стоимостью 122 млрд долларов. После слияния Маск владеет 43% акций объединенной компании стоимостью 542 млрд долларов.

Это делает SpaceX самым ценным активом Маска на сегодня. Он также владеет 12% акций Tesla стоимостью 178 млрд долларов и опционами на акции Tesla стоимостью еще 124 млрд долларов.

Интересно, что сегодня Маск на рекордные 578 млрд долларов богаче второго самого богатого человека мира, соучредителя Google Ларри Пейджа, состояние которого оценивается в 281 млрд долларов.

Рост активов Маска

Напомним, что в декабре прошлого года Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивается в более 700 млрд долларов.

Кроме того, в ноябре акционеры Tesla отдельно одобрили план вознаграждения Маска в размере 1 триллиона долларов, что является крупнейшим корпоративным пакетом вознаграждений в истории (речь идет об акциях на 1 трлн долларов). Инвесторы поддержали его видение превращения производителя электромобилей в гиганта в области искусственного интеллекта и робототехники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Tesla SpaceX
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом