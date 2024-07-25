Новый рекорд. В Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще 23 июля в 18:31. Прекратилась она только сегодня, 25 июля, в 21:02. Ее длительность составила двое суток, 2 часа и 31 минуту.

Фото: длительность тревоги в Харьковской области (скриншот)

По состоянию на сейчас в Харьковской области - новая воздушная тревога. Ее объявили в 21:13.

Предыдущий печальный рекорд был установлен 9 июля. Тогда тревога в Харьковской области длилась одни сутки, 14 часов и 16 минут.

Стоит заметить, что в некоторых районах Харьковской области, которые являются прифронтовыми, воздушную тревогу объявляют отдельно, поскольку там есть угроза артиллерийских обстрелов. Поэтому там она длится еще с мая.