RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый рекорд. В Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны

Иллюстративное фото: в Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области воздушная тревога длилась более двух суток. Это самая длительная тревога в региона с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще 23 июля в 18:31. Прекратилась она только сегодня, 25 июля, в 21:02. Ее длительность составила двое суток, 2 часа и 31 минуту.

Фото: длительность тревоги в Харьковской области (скриншот) 

По состоянию на сейчас в Харьковской области - новая воздушная тревога. Ее объявили в 21:13.

Предыдущий печальный рекорд был установлен 9 июля. Тогда тревога в Харьковской области длилась одни сутки, 14 часов и 16 минут.

Стоит заметить, что в некоторых районах Харьковской области, которые являются прифронтовыми, воздушную тревогу объявляют отдельно, поскольку там есть угроза артиллерийских обстрелов. Поэтому там она длится еще с мая. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты в начале мая повторно вторглись в Харьковскую область с севера. В приграничных населенных пунктах начались ожесточенные бои.

В частности, враг пытался подойти к Харькову на расстояние 25-30 километров, чтобы начать обстреливать город с артиллерии и создать панику среди местного населения.

Но украинские защитники не дали россиянам осуществить их планы. Еще в конце мая местные власти региона заявляли, что линия фронта на севере Харьковской области была стабилизирована. Также врагу нанесли большие потери.

При этом, согласно данным американского Института изучения войны, недавно у россиян были успехи на этом участке фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВоздушная тревога