Новый рекорд. В Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны

В Харьковской области воздушная тревога длилась более двух суток. Это самая длительная тревога в региона с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще 23 июля в 18:31. Прекратилась она только сегодня, 25 июля, в 21:02. Ее длительность составила двое суток, 2 часа и 31 минуту.
По состоянию на сейчас в Харьковской области - новая воздушная тревога. Ее объявили в 21:13.
Предыдущий печальный рекорд был установлен 9 июля. Тогда тревога в Харьковской области длилась одни сутки, 14 часов и 16 минут.
Стоит заметить, что в некоторых районах Харьковской области, которые являются прифронтовыми, воздушную тревогу объявляют отдельно, поскольку там есть угроза артиллерийских обстрелов. Поэтому там она длится еще с мая.
Напомним, российские оккупанты в начале мая повторно вторглись в Харьковскую область с севера. В приграничных населенных пунктах начались ожесточенные бои.
В частности, враг пытался подойти к Харькову на расстояние 25-30 километров, чтобы начать обстреливать город с артиллерии и создать панику среди местного населения.
Но украинские защитники не дали россиянам осуществить их планы. Еще в конце мая местные власти региона заявляли, что линия фронта на севере Харьковской области была стабилизирована. Также врагу нанесли большие потери.
При этом, согласно данным американского Института изучения войны, недавно у россиян были успехи на этом участке фронта.
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