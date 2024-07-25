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Новий рекорд. У Харківській області була найтриваліша тривога з початку війни

Ілюстративне фото: у Харківській області була найтриваліша тривога з початку війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харківській області повітряна тривога тривала понад дві доби. Це найтриваліша тривога у регіоні з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще 23 липня о 18:31. Припинилася вона лише сьогодні, 25 липня, о 21:02. Її тривалість склала дві доби, 2 години та 31 хвилину.

Фото: тривалість тривоги у Харківській області (скриншот)

Станом на зараз у Харківській області - нова повітряна тривога. Її оголосили о 21:13.

Попередній сумний рекорд було встановлено 9 липня. Тоді тривога в Харківській області тривала одну добу, 14 годин та 16 хвилин.

Варто зауважити, що в деяких районах Харківської області, які є прифронтовими, повітряну тривогу оголошують окремо, оскільки є загроза артилерійських обстрілів. Тому там вона триває ще з травня.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти на початку травня повторно вторглися до Харківської області з півночі. У прикордонних населених пунктах розпочалися запеклі бої.

Зокрема, ворог намагався підійти до Харкова на відстань 25-30 кілометрів, щоб почати обстрілювати місто з артилерії та створити паніку серед місцевого населення.

Але українські захисники не дали росіянам здійснити їхні плани. Ще наприкінці травня місцева влада регіону заявляла, що лінія фронту на півночі Харківської області була стабілізована. Також ворогові завдали великих втрат.

При цьому, згідно з даними американського Інституту вивчення війни, нещодавно росіяни мали успіхи на цій ділянці фронту.

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ХарківПовітряна тривога