Новый рекорд. Бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь: видео

Спецназовцы подразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники", - пишет пресс-служба.
Среди уничтоженных целей:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери российских террористов составили 1080 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 308 720 военных.
Между тем подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников в течение дня уничтожило три вражеских беспилотника, среди которых:
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