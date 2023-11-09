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Новый рекорд. Бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь: видео

Фото: бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы подразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники", - пишет пресс-служба.  

Среди уничтоженных целей: 

  • 8 танков;
  • 3 САУ "Мста-С";
  • 3 гаубицы "Д-30";
  • 1 ББМ;
  • 5 укреплений с по меньшей мере 17 российскими пехотинцами.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери российских террористов составили 1080 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 308 720 военных.

Между тем подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников в течение дня уничтожило три вражеских беспилотника, среди которых:

  • 2 SuperCam;
  • ZALA.

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