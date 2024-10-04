Новый премьер Японии пообещал сохранить поддержку Украины и санкции против Москвы

"Многие опасаются, что сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией. Почему сдерживание не сработало в Украине? В сочетании с ситуацией на Ближнем Востоке международное сообщество становится все более разобщенным и конфронтационным", - сказал он.

Исиба не упомянул напрямую Китай, но отношения Японии с соседом в последние годы ухудшились, поскольку Пекин утверждает свое военное присутствие вокруг спорных территорий в регионе. Для Японии, США и других союзников претензии Китая на демократический Тайвань вызывают особую озабоченность.

На фоне напряженности в отношениях с Китаем Исиба заявил, что будет стремиться к конструктивным и стабильным отношениям с Пекином, одновременно четко отстаивая интересы Японии.

Исиба повторил, что союз Японии с США останется краеугольным камнем подхода Токио к решению растущих проблем региональной безопасности. Япония также продолжит наращивать собственный оборонный потенциал, сказал Исиба.

Программная речь

Исиба в своей первой речи в парламенте подчеркнул, что его главным экономическим приоритетом является преодоление дефляции и вывод страны на путь стабильного роста.

"Я решительно положу конец дефляции и построю будущее для нашей экономики", - заявил Исиба. В своей речи он в значительной степени подчеркнул политические позиции, изложенные им в последние недели во время своей кампании по избранию национальным лидером, и которые свидетельствуют о преемственности с его предшественником.

Исиба сказал, что он будет стремиться повысить заработную плату, повысить производительность, поддержать возрождение сельских районов и превратить Японию в "инвестиционную державу", продолжая поощрять переход частных сбережений в инвестиции. Говоря о политике, Исиба начал свою речь с обещания гарантировать, что его партия повысит прозрачность и будет играть по правилам.

Речь Исибы фактически была программой для избирателей перед всеобщими выборами 27 октября, посредством которых он намерен обеспечить себе мандат.

Премьер также надеется положить конец любому давнему недовольству избирателей по поводу политического скандала с финансированием, который потряс правящую Либерально-демократическую партию и подорвал поддержку предшественника Фумио Кисиды.

Исиба заявил, что в качестве способа измерения индивидуального благосостояния и благополучия он введет "индекс счастья" - идею, которая в последние годы стала популярной во всем мире и восходит к индексу "валового национального счастья", введенному Бутаном в 1970-х годах.

Смена премьера

В августе стало премьер-министр Японии Фумио Кисида решил уйти в отставку. Он не захотел участвовать в выборах от правящей Либерально-демократической партии в сентябре.

Исибу избрали главой правящей Либерально-демократической партии в конце сентября. После этого его утвердил парламент, он стал новым премьер-министром Японии.