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Новый премьер Латвии планирует разорвать торговлю с РФ, но есть нюанс

08:00 03.06.2026 Ср
2 мин
Почему глава правительства Латвии намерен прекратить торговать с РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Андрис Кулберс (facebook.com/andris.kulbergs)

Новоназначенный премьер-министр Латвии Андрис Кулберс заявил, что поручит главе МИД Байбе Бреже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако он добавил, что в отдельных отраслях могут быть исключения.

После заседания правительства Кулберс пообщался с прессой и сказал, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с РФ поддерживать не нужно. По его словам, это ненужная зависимость, которая "только ухудшает ситуацию".

В связи с этим он анонсировал, что поручит главе МИД найти решение этого вопроса, однако такое решение нужно будет согласовать еще и с ЕС, так как Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе Евросоюза.

При этом чиновник уточнил, что в фармацевтической отрасли ситуация не является такой однозначной. Он пояснил, что предприятия этой отрасли не смогут быстро переквалифицироваться. Проблема в том, что процесс сертификации в других странах довольно длительный.

"Я знаю, что у них есть план, они сокращают (объемы - ред.), но это нельзя сделать за один день", - заявил Кулберс.

Также он добавил, что у предприятий из этой отрасли есть химические и биологические знания, включая производственные мощности, которые могут быть важны для страны в сфере обороны в критической ситуации.

"Эти возможности необходимо сохранить", - резюмировал он, анонсировав, что планирует встретиться и обсудить эти вопросы с предприятиями фармацевтической отрасли.

Согласно публикации Delfi, за первый квартал 2026 года Латвия экспортировала в РФ товары на общую сумму 244,15 млн евро, а импортировала из страны-агрессора - на с 10,51 млн евро.

Торговля с РФ

Напомним, в конце апреля стало известно, что Рижский городской суд в Латвии оштрафовал предпринимателя на 10 140 евро за попытку нарушить санкции ЕС. Выяснилось, что он пытался экспортировать в Россию защитные реле для трансформаторов стоимостью более 161 тысячи евро.

Также в апреле Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось, что страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - окончательно разорвали экономические связи с Россией. Кроме того, они призвали Европу не возвращаются к нормализации отношений с Москвой.

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